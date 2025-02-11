Brüksel Seçimlerini Yine Emir Kır Kazandı

SEÇİM SONUÇLARI

Ülkede 13 Ekim tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Saint-Josse’ta Emir Kır’ın önderliğindeki liste, yüzde 50.5 oy oranı ile belediye meclisinde 29 sandalyeden 17’sini kazanmıştı. Ancak, vekaletle kullanılan az sayıdaki oyla ilgili eksik işlemler gerekçe gösterilerek mahkeme kararıyla seçimlerin yeniden yapılması kararlaştırılmıştı.

YENİ SEÇİMDE BAŞARI

Yenilenen seçimde oy oranını yüzde 55.6’ya çıkararak belediye meclisinde bir ek sandalye kazanıp 18 üyeye ulaşan Emir Kır, böylelikle koalisyon kurma gereksinimi olmadan görevine devam edebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından Anadolu Ajansı’na konuşan Kır, önceki seçimlerle ilgili yargı kararını hatırlatarak, “Bence bu akşam halk, tarihi bir cevap verdi” şeklinde ifade etti. Kır, “Halkın oylarıyla oynarsanız, halkın iradesini yok sayarsanız işte böyle olur. Biz hem bu seçimlerin galibi çıktık, bir sandık daha fazla aldık ve Başkent Brüksel Başkent Bölgesinde en yüksek oy oranını yakaladık. Bu da her şeyden önce vatandaşlarımızın verdiği en iyi cevap” değerlendirmesini yaptı.

EMİR KIR’IN GEÇMİŞİ

Ailesinin 1960’lı yıllarda Afyon Emirdağ’dan Belçika’ya göç etmiş olduğu belirtilen Emir Kır, Charleroi doğumlu olarak biliniyor.