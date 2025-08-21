Bruno Lage: Kerem, Benfica’da Mutlu

MAÇTAN ÖNCEKİ HAZIRLIK

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, maça hazırlık süreçlerini değerlendirdi. Chobani Stadı’ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lage, rakiplerini detaylı bir şekilde analiz ettiklerini ifade etti. İlk yarıda maçı kontrol altına aldıklarını söyleyen Lage, “Çok iyi hazırlandık bu maça. İlk yarı özellikle oyunu kontrol ettik. Topu kontrol ettik ama ikinci yarı oyuna iyi başlayamadık ve cevap vermek istedik. Değişikliklerle atak oluşturmak istedik, oyunu kazanmak istedik, alanın olabileceğini düşündük ama maalesef kırmızı karttan sonra oyunun stratejisi değişti ve oyunu tamamlamak için sonrasında iyi bir mücadele verdik.” şeklinde konuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN DURUMU

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’da mutlu olduğunu belirten Lage, şunları ekledi: “Kerem Aktürkoğlu, dün de söylemiştim benim için tek önemli olan Benfica’da mutlu mu değil mi, ki mutlu. Onu taktiksel olarak maçlara hazırlamak önemli olandı. Bu yüzden ilk 11’de başladı çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. İkinci maç var ve diğer kısım başkanlar arasında olacak şey. Oyuna çok saygı duyuyorum, rakibimize bakıyoruz. Hazırlık maçımızda ve sonraki maçlarında kampta neler yaptıklarına baktık. Analiz ettik rakibimizi. Oyuncularımızın kendine özgüvenli şekilde nasıl oyuna girebileceğine baktık.”

FENERBAHÇE’NİN GÜCÜ

Lage, Fenerbahçe’nin çok güçlü bir takım olduğunu da vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: “Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Onlara karşı oyunu kontrol etmek gerekiyor. Orta sahada 3 iyi oyuncuları var, hızlı forvetleri var ve bizde bunu yaptık. Oyunu kontrol ettik. Çok taktiksel bir savaş oldu. Biz kazanmak için değişiklikler yaptık. Toplu topsuz oyunu kontrol ettik. Daha fazla tehlike yaratabilirdik. Biz sadece bu turu geçmek istiyoruz. Favori olup olmamak önemli değil, turu geçmek istiyoruz. Tur hala yüzde 50 çünkü diğer tarafta çok kaliteli oyuncular var. Şampiyonlar Ligi’ne girmek Benfica için de Fenerbahçe için de çok önemli. Dolayısıyla yüzde 50. İyi bir maç oynadık ve yapmamız gereken tekrar iyi bir oyun oynamak taktiksel olarak. Mücadele veren bir takım yaratmak ki Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda olabilelim.”