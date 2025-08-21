Bruno Lage: Kerem Benfica’da Mutlu

MÜCADELE ETTİKLERİ OYUNUN ANALİZİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun açılış maçında Fenerbahçe ile oynanan ve golsüz biten müsabakanın ardından Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, takımının maça iyi hazırlandığını ifade etti. Chobani Stadı’ndaki maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Lage, rakip takımlarını iyi analiz ettiklerini belirtti. İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettiklerini vurgulayan Lage, “Çok iyi hazırlandık bu maça. İlk yarı özellikle oyunu kontrol ettik. Topu kontrol ettik ama ikinci yarı oyuna iyi başlayamadık ve cevap vermek istedik.” dedi.

KEREM AKTÜRK OĞLU’NUN PERFORMANSINA VURGU

Bazı değişikliklerle atak oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Lage, oyunu kazanmak için alan yaratmayı düşündüklerini ancak kırmızı kart sonrası stratejinin değiştiğini de dile getirdi. Lage, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’da mutlu olduğunu belirterek, “Benim için tek önemli olan Benfica’da mutlu mu değil mi, ki mutlu. Onu taktiksel olarak maçlara hazırlamak önemliydi.” açıklamasında bulundu. İlk 11’de yer almasının sebebinin oyuncunun önemine bağlı olduğunu vurguladı.

FENERBAHÇE’NİN GÜCÜ

Lage, Fenerbahçe’yi de çok güçlü bir rakip olarak nitelendirerek, “Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Onlara karşı oyunu kontrol etmek gerekiyor. Orta sahada 3 iyi oyuncuları var, hızlı forvetleri var.” şeklinde konuştu. Oyunu kontrol ettiklerini ve taktiksel bir savaş verdiklerini ifade eden Lage, “Biz kazanmak için değişiklikler yaptık. Toplu topsuz oyunu kontrol ettik. Daha fazla tehlike yaratabilirdik.” dedi. Turun sonucu için “Favori olup olmamak önemli değil, turu geçmek istiyoruz. Tur hala yüzde 50.” diye ekledi.Şampiyonlar Ligi’nde gruplara katılımlarının her iki takım için de büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.