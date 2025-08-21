Bruno Lage: Kerem, Benfica’da Mutlu

MAÇA HAZIRLIK VE ANALİZ

Fenerbahçe ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında golsüz berabere kalan Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, maça çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirtti. Chobani Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lage, rakiplerini etkin bir şekilde analiz ettiklerini ifade etti. İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettiklerini aktaran Lage, “Çok iyi hazırlandık bu maça. İlk yarı özellikle oyunu kontrol ettik. Topu kontrol ettik ama ikinci yarı oyuna iyi başlayamadık ve cevap vermek istedik. Değişikliklerle atak oluşturmak istedik, oyunu kazanmak istedik, alanın olabileceğini düşündük ama maalesef kırmızı karttan sonra oyunun stratejisi değişti ve oyunu tamamlamak için de sonrasında iyi bir mücadele verdik.” dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN DURUMU

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’daki memnuniyetine dikkat çeken Lage, “Kerem Aktürkoğlu, dün de söylemiştim benim için tek önemli olan Benfica’da mutlu mu değil mi, ki mutlu. Onu taktiksel olarak maçlara hazırlamak önemli olandı. Bu yüzden ilk 11’de başladı çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu ve o yüzden de ilk 11’de başladı.” sözlerini dile getirdi. İkinci maç için hazırlıklarının devam ettiğini belirten Lage, “Oyuna çok saygı duyuyorum, rakibimize bakıyoruz. Hazırlık maçımızda ve sonraki maçlarında kampta neler yaptıklarına baktık. Analiz ettik rakibimizi. Oyuncularımızın kendine özgüvenli şekilde nasıl oyuna girebileceğine baktık. Çok tecrübeli olan bir hocaya karşı oyuncular iyi performans gösterdi ve stratejimize bağlı kaldılar.” şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE’YE YARDIMCI ANALİZ

Fenerbahçe’nin güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Lage, “Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Onlara karşı oyunu kontrol etmek gerekiyor. Orta sahada 3 iyi oyuncuları var, hızlı forvetleri var ve biz de bunu yaptık. Oyunu kontrol ettik. Çok taktiksel bir savaş oldu. Biz kazanmak için değişiklikler yaptık. Toplu topsuz oyunu kontrol ettik. Daha fazla tehlike yaratabilirdik.” ifadelerini kullandı. Lig turunu geçmek istediklerini belirten Lage, “Biz sadece bu turu geçmek istiyoruz. Favori olup olmamak önemli değil, turu geçmek istiyoruz. Tur hala yüzde 50 çünkü diğer tarafta çok kaliteli oyuncular var.” dedi. Şampiyonlar Ligi’nde yer almanın önemine de değinen Lage, “Dolayısıyla yüzde 50. İyi bir maç oynadık ve yapmamız gereken tekrar iyi bir oyun oynamak taktiksel olarak. Mücadele veren bir takım yaratmak ki Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda olabilelim.” şeklinde sözlerini tamamladı.