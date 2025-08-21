Bruno Lage: Kerem, Benfica’da Mutlu

MAÇA HAZIRLIK SÜRECİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında, deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, maça gereken şekilde hazırlandıklarını ifade etti. Chobani Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında konuşan Lage, rakiplerini titizlikle analiz ettiklerini aktardı. İlk yarıda oyunu iyi bir şekilde kontrol ettiklerini söyleyen Lage, “Çok iyi hazırlandık bu maça. İlk yarı özellikle oyunu kontrol ettik. Topu kontrol ettik ama ikinci yarı oyuna iyi başlayamadık ve cevap vermek istedik. Değişikliklerle atak oluşturmak istedik, oyunu kazanmak istedik, alanın olabileceğini düşündük ama maalesef kırmızı karttan sonra oyunun stratejisi değişti ve oyunu tamamlamak için de sonrasında iyi bir mücadele verdik.” dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN DURUMU

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’daki memnuniyetini vurgulayan Lage, şu ifadeleri kullandı: “Kerem Aktürkoğlu, dün de söylemiştim benim için tek önemli olan Benfica’da mutlu mu değil mi, ki mutlu. Onu taktiksel olarak maçlara hazırlamak önemli olandı. Bu yüzden ilk 11’de başladı çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu benim kontrol edebildiğim kısımlar. İkinci maç var ve diğer kısım başkanlar arasında olacak şey. Oyuna çok saygı duyuyorum, rakibimize bakıyoruz. Hazırlık maçımızda ve sonraki maçlarında kampta neler yaptıklarına baktık. Analiz ettik rakibimizi. Oyuncularımızın kendine özgüvenli şekilde nasıl oyuna girebileceğine baktık. Çok tecrübeli olan bir hocaya karşı oyuncular iyi performans gösterdi ve stratejimize bağlı kaldılar. İkinci yarı forvete bir oyuncu daha aldık. Arka arkaya gelen 2 sarı kart tehlike oluşturmamızı engelledi.”

FENERBAHÇE’NİN GÜCÜ

Lage, Fenerbahçe’nin çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: “Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Onlara karşı oyunu kontrol etmek gerekiyor. Orta sahada 3 iyi oyuncuları var, hızlı forvetleri var ve bizde bunu yaptık. Oyunu kontrol ettik. Çok taktiksel bir savaş oldu. Biz kazanmak için değişiklikler yaptık. Toplu topsuz oyunu kontrol ettik. Daha fazla tehlike yaratabilirdik. Biz sadece bu turu geçmek istiyoruz. Favori olup olmamak önemli değil, turu geçmek istiyoruz. Tur hala yüzde 50 çünkü diğer tarafta çok kaliteli oyuncular var. Şampiyonlar Ligi’ne girmek Benfica için de Fenerbahçe için de çok önemli. Orası benim ve Mourinho için de çok önemli. Dolayısıyla yüzde 50. İyi bir maç oynadık ve yapmamız gereken tekrar iyi bir oyun oynamak taktiksel olarak. Mücadele veren bir takım yaratmak ki Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda olabilelim.”