Bruno Lage: Kerem, Benfica’da Mutluluk Yaşıyor

MAÇA HAZIRLIK VE STRATEJİK ANALİZ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında, deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, takımlarının maça iyi hazırlandığını ifade ediyor. Chobani Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lage, rakiplerini etkili bir şekilde analiz ettiklerini vurguladı. İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettiklerini belirten Lage, “Çok iyi hazırlandık bu maça. İlk yarı özellikle oyunu kontrol ettik. Topu kontrol ettik ama ikinci yarı oyuna iyi başlayamadık ve cevap vermek istedik. Değişikliklerle atak oluşturmak istedik, oyunu kazanmak istedik.” şeklinde değerlendirme yaptı. Ancak kırmızı kart sonrası oyunun stratejisinin değiştiğini ve mücadele verdiklerini de ekledi.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN DURUMU

Lage, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’da mutlu olduğunu belirtirken, “Kerem Aktürkoğlu, dün de söylemiştim benim için tek önemli olan Benfica’da mutlu mu değil mi, ki mutlu. Onu taktiksel olarak maçlara hazırlamak önemli olandı.” dedi. Kerem’in takımda önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Lage, bu nedenle onun maçta ilk 11’de başladığını ifade etti. İkinci maç için hazırlıklarını sürdürdüklerini ve rakiplerinin performanslarını analiz ettiklerini de sözlerine ekledi.

FENERBAHÇE’NİN GÜCÜ

Lage, Fenerbahçe’nin güçlü bir takım olduğunu belirterek, “Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Onlara karşı oyunu kontrol etmek gerekiyor.” dedi. Orta sahada üç iyi oyuncuya sahip olduklarını ve hızlı forvetlerle tehlike oluşturduklarını söyledi. Oyunu kontrol ettiklerini ve taktiksel bir savaş olduğunu belirten Lage, kazanmak için değişiklikler yaptıklarını ifade etti. “Biz sadece bu turu geçmek istiyoruz. Favori olup olmamak önemli değil, turu geçmek istiyoruz.” şeklinde konuşan Lage, turun hala yüzde 50 açık olduğunu ve her iki tarafın da kaliteli oyunculara sahip olduğunu aktararak, Benfica’nın Şampiyonlar Ligi’ne katılmasının önemine dikkat çekti. “İyi bir maç oynadık ve tekrar iyi bir oyun oynamak taktiksel olarak yapmamız gereken.” diyerek mücadelesini sürdüren bir takım yaratma hedeflerini vurguladı.