Brüt Kâr Artışı, Net Kâr Düşüşü

FİNANSAL SONUÇLAR AÇIKLANDI

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM), 2024 yılı üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, satış gelirlerinde gerilemeler kaydederken, brüt kârında artış sağlamayı başardı. Ancak net kâr ve net parasal pozisyon kazançlarındaki düşüşler dikkati çekiyor.

SATIŞLARDA DÜŞÜŞ, BRÜT KÂRDA ARTIŞ

2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, şirketin toplam satışları geçen yılın aynı dönemine oranla %20 azalış göstererek 27,2 milyar TL’ye ulaştı. Bununla birlikte brüt kârda %12’lik bir artış yaşanarak 3,5 milyar TL olarak belirlendi. Bu durum, şirketin operasyonel verimliliği koruma çabalarının sonuç verdiğini gösteriyor.

NET KÂRDA YÜKSEK ZARAR

Bizim Toptan, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde 191,3 milyon TL net kâr elde ederken, 2024 yılının aynı döneminde 963,8 milyon TL net zarar açıkladı. Bu zararın nedeni olarak finansal giderler ve piyasa koşullarının etkisi değerlendiriliyor. Ayrıca net parasal pozisyon kazançları da %25 azalarak 1,88 milyar TL’ye geriledi.

BİLANÇO DETAYLARI

Dönen varlıklar 5,3 milyar TL ile %5’lik bir düşüş yaşadı. Duran varlıklar ise 5,2 milyar TL’ye gerileyerek %12 oranında bir azalma gösterdi. Toplam varlıklar %9 düşerek 10,5 milyar TL seviyesine indi. Net borç ise 574,7 milyon TL seviyesinden %16 artışla 667,2 milyon TL’ye çıktı.

SEKTÖREL GÖRÜNÜM

Şirketin faaliyet kârı (FAVÖK) bu çeyrekte olumsuz bir performans sergileyerek negatif yönde 57,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Çeyreklik net kâr grafiği, son üç çeyrektir devam eden bir düşüş trendini gözler önüne seriyor. Finansal göstergeler, Bizim Toptan’ın özellikle satış gelirlerinde yaşadığı daralmaya rağmen brüt kârlılığını artırabildiğini ancak artan finansal giderlerin şirketin kârlılığını olumsuz etkilediğini gösteriyor. Şirketin yüksek faiz ortamında borç yükünü yönetmesi, gelecekteki performansını etkileyen temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Kaynak: KAP