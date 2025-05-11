BŞK, ADANA DMRSP’yi 4-1’le yendi

BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun coşkusu devam ediyor. Ligin 35. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde, Dolmabahçe’de hakem Çağdaş Altay’ın yönettiği maçta Mustafa Alper Avcı’nın takımı Adana Demirspor ile karşılaştı. Beşiktaş, bu mücadelede rakibini 4-1’lik skorla yenmeyi başardı.

Karşılaşmada Beşiktaş’ın golleri 29. dakikada Rafa Silva, 44. dakikada Rashica, 62. dakikada Immobile ve 83. dakikada Joao Mario’dan geldi. Adana Demirspor’un tek golünü ise 45+8’de Arda Okan Kurtulan kaydetti. Bu galibiyetle Beşiktaş, puanını 58’e çıkardı. Mavi Şimşekler ise küme düşme tehlikesi ile -2 puanda kaldı. Süper Lig’in bir sonraki haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına gidecekken, Adana Demirspor ise Hatayspor’u evinde ağırlayacak.

SAKATLIKLAR TAKIMI ETKİLEDİ

Beşiktaş’ta Alex Oxlade-Chamberlain, 6. dakikada Maestro ile olan ikili mücadelesi sonrasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerini 10. dakikada Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı. Ayrıca, 16. dakikada kafa kafaya çarpışan Ali Yavuz Kol ve Uduokhai de maça devam edemediler. Uduokhai’nin yerine Emrecan Terzi, Ali Yavuz Kol’un yerine ise Aimbetov oyuna girdi.

ERSİN DESTANOĞLU, 195 GÜN SONRA KALEDE

Beşiktaş’ın kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, 195 gün sonra yeniden sahalarda yer aldı. Mert Günok’un sarı kart cezası nedeniyle forma giyemediği maçta görev alan Ersin, son olarak 24 Ekim 2024 tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde kaleyi korumuştu. O maçtan bu yana ligde hiç görev almamıştı ve 24 maç boyunca yedek soyunmuştu.

NECİP UYSAL SAHAYA DÖNDÜ

Uzun süre diz sakatlığı yaşayan Necip Uysal, Adana Demirspor karşılaşması ile sahalara döndü. Tecrübeli oyuncu, 83. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna dahil oldu ve bu dönüşü ile takımına katkıda bulundu.

HAKİ FORMAYLA ÇIKILDI

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında bu sezon ilk kez haki renkli alternatif formasıyla sahaya çıktı. Sezon başında tanıtımı yapılan ve taraftarlara yönelik kullanılan haki formayı giymek için Beşiktaş yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu ile gerekli izinleri aldıktan sonra bu karşılaşmada bu formayı taraftarların beğenisine sundu.