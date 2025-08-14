Btc 124 Bin Doları Aştı!

Ekonomi

BITCOIN YENİDEN REKOR KIRDI

Bitcoin, Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde bir artış göstererek 124.480,82 dolara ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Bu durum, kripto para yatırımcıları arasında büyük bir heyecan yarattı.

ETHEREUM’DA GÜÇLÜ İVMELENME

Piyasa değeri açısından ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum (ETH), 2021 yılından bu yana en yüksek seviyesi olan 4.784,72 dolara ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Bu güçlü performansı, yatırımcıların ilgisini artırıyor.

BITCOIN’İN GÜÇLENMESİ

Bitcoin, şu an için yüzde 0,37 artışla 123.393 dolardan işlem görüyor ve ay başından bu yana değer artışı yaklaşık yüzde 6 civarında. Bitcoin’in 2025’teki yükselişinin önemli sebeplerinden biri, Başkan Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle sektör üzerindeki serbestleşme adımları olarak öne çıkıyor.

