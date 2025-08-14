Btc Tarihi Zirveye Ulaştı

BİTCOİN YENİ REKOR KIRDI

Bitcoin, Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde bir artış göstererek 124.480,82 dolara ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Bu durum, kripto para piyasasında heyecan yarattı.

ETHEREUM DA YÜKSELİYOR

Kripto para birimleri arasında piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum (ETH), 2021’den bu yana en yüksek seviyesi olan 4.784,72 dolara çıkarak dikkat çekti. Ethereum’un bu güçlü performansı yatırımcıların ilgisini artırıyor.

BİTCOİN’DEKİ ARTIRIM

Şu anda Bitcoin, yüzde 0,37’lik bir artışla 123.393 dolardan işlem görüyor ve ay başından bu yana toplamda yaklaşık yüzde 6’lık bir değer artışı sağladı. Bu yükseliş, yatırımcıların piyasaya olan güvenini pekiştiriyor.

Bitcoin’in 2025’teki yükselişinin en önemli sebeplerinden biri, Başkan Donald Trump’ın yeniden göreve dönüşü ile birlikte sektöre yönelik serbestleşme adımları olarak öne çıkıyor. Bu durum, kripto para yatırımcıları için umut verici bir gelişme sağlıyor.