BtcTurk’e Yönelik Saldırı Gerçekleşti. 48 Milyon Dolar Çalındı

OLUŞAN ŞÜPHELİ HAREKETLER

Yerli kripto para borsası BtcTurk ile bağlantılı birçok cüzdanda olağan dışı hareketler tespit edildi. Blockchain’lerdeki şüpheli aktiviteleri anlık olarak raporlayan güvenlik ve tehdit istihbaratı servisi Cyvers Alerts’in bildirdiğine göre, yaklaşık 48 milyon dolar değerinde kripto para kısa sürede farklı Blockchain ağlarında hareket ettirildi. Bu fonların büyük bir kısmı iki belirli cüzdana aktarıldı. Saldırgan, bu transferlerin tamamlanmasının ardından çaldığı kripto paraları ETH ile takas etmeye başladı.

HEDEF AĞLARDAKİ UYARILAR

Cyvers Alerts, yaklaşık 30 dakika önce ETH, MANTLE, AVAX, ARB, BASE, OP ve MATIC ağlarında art arda Blockchain içi uyarılar aldıklarını duyurdu. Uyarılar, doğrudan BtcTurk ile bağlantılı cüzdanlardaki olağan dışı hareketler üzerineydi. Kısa bir zaman içinde, kripto para borsasının kontrolündeki sıcak cüzdanların hack’lendiği tespit edildi ve saldırının boyutunun 48 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

BİLGİLER VE ÖNLEMLER

Cyvers Alerts’in paylaştığı bilgilere göre, bu olağan dışı hareketlerden sonra BtcTurk ekibiyle iletişime geçildi ve acil önlemler alındı. Bunun sonucunda, borsada para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durduruldu. BtcTurk ekibi, saldırı sonrası uygulanan müdahalelerin kapsamı veya teknik detayları hakkında herhangi bir bilgi paylaşmamışken, saldırının nedeni de henüz belirlenmiş değil. Saldırganın kim olduğu ve çalınan fonların nihai akıbeti ise belirsizliğini koruyor. Şu an için herkese açık bilgiler, transferlerin zamanı ve hangi kripto paraların taşındığı gibi verilerle sınırlı.

AÇIKLAMALAR VE DEVRE DIŞI BIRAKMA

BtcTurk, para yatırma ve çekme işlemleri hakkında yaptığı açıklamada, “Sıcak cüzdanlardaki teknik bir sorun nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakılmıştır. İşlemler yeniden açıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Alım satım işlemleri ve Türk lirası yatırma-çekme işlemleri kesintisiz devam etmektedir” ifadelerine yer verdi. Saldırıyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.