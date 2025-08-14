BtcTurk, Saldırı İddialarını Yalanladı

BTC-TURK’TEN HACK İDDİALARINA YANIT

BtcTurk Kripto, sosyal medya platformlarında yer alan “BtcTurk’ün 30 milyon dolarlık hacklendiği” iddiaları üzerine ABD merkezli X şirketinin hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, “14 Ağustos tarihinde yapılan kontrollerde sıcak cüzdanlarımızda olağan dışı hareketler tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Çalışmalar tamamlandığında yeniden açılacaktır. Varlıkların büyük çoğunluğu güvenli soğuk cüzdanlarımızda tutulmaktadır. BtcTurk’ün güçlü mali yapısı sayesinde kullanıcı varlıkları bu durumdan etkilenmeyecektir” denildi.

İŞLEMLERE DEVAM EDİLİYOR

Açıklamada alım satım işlemleri ile Türk lirası yatırma ve çekme işlemlerinin kesintisiz bir şekilde devam ettiği aktarıldı. “Detaylı araştırmalarımız devam ederken, resmi makamlar bilgilendirilmiş ve gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğimizi bildiririz” ifadeleri de yer aldı.

PANİĞE GEREK YOK

Sosyal medyada hackerların 48 milyon dolarlık bir vurgun yaptığına dair iddialar hızla yayıldı. Ancak BtcTurk, resmi makamlarla iş birliği içinde detaylı incelemeler yürüttüğünü ve gerekli güvenlik önlemlerini aldığını belirtti. Şirket, kullanıcılara paniğe gerek olmadığını ifade ederek, gelişmeleri aktarmaya devam edeceklerini duyurdu.