Btk, 44 Sahte E-İmzayı İptal Etti

SANAL İMZA HIRSIZLIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, son günlerde ortaya çıkan sahte e-imza vakaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada, bir üniversiteden gelen şikayet ve BTK Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) teknik tespitleri doğrultusunda adli sürecin başlatıldığı belirtildi.

SAHTE E-İMZALARIN İPTALİ

Ağustos 2024 itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, BTK’nın tespit ettiği 35 sahte e-imzanın anında iptal edildiği bildirildi. Devam eden çalışmalarda ise 9 sahte e-imzanın daha iptal edilerek, sahteciliğe karşı alınan güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

BİLGİLENDİRİCİ SMS GÖNDERİMİ

Kamuoyunda bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla, tüm Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) sahiplerine T.C. kimlik numaralarına bağlı mobil numaralarına bilgilendirici SMS’ler gönderildi. Bu mesajlar aracılığıyla vatandaşların adına oluşturulan güvenli elektronik imzaların, E-Devlet Kapısı’nda bulunan ‘Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama’ hizmeti üzerinden kolayca sorgulanabileceği vurgulandı. Kurum, dijital sahteciliğe karşı kararlı bir mücadele sürdürdüğünü ifade etti.

