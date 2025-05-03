Btk, Reeder, Dijitsu Ve Hiking Toplatıldı

BTK’DAN HEMEN TOPLATMA KARARI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bazı teknolojik ürünlerin insan sağlığı ve teknik standartlar açısından ciddi riskler taşıdığını belirledi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla Ticaret Bakanlığı’na bildirilen karara uygun olarak, 4 farklı cep telefonu modeli ve 1 adet kablosuz hoparlör için toplatma süreci başlatıldı. Alınan bu kararın sebepleri ve hangi cihazların toplatıldığı büyük bir merak konusu oldu.

TOPLATILAN CİHAZLAR

BTK’nın incelemeleri sonucunda, aşağıda yer alan cihazların Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesine aykırı olduğu tespit edildi:

– Reeder S19 Max Pro S Zoom

– Dijitsu DCT 90

– Hiking X11

– Hiking X9

– Mercusys AC 1200 Kablosuz Hoparlör

Bu cihazlar, kullanıcı güvenliğini tehlikeye atmalarının yanı sıra, elektromanyetik ve çevresel uyumluluk standartlarını da karşılamıyor. BTK, bu ürünlerin piyasadan kaldırılması adına gerekli adımları atıyor.

TEHLİKELİ DURUMLARIN BELİRLENMESİ

BTK’nın raporuna göre, toplatılan cihazlarda şu önemli eksiklikler bulunuyor: Bu sorunlar, cihazların performansını etkilemenin yanı sıra, kullanıcı sağlığını da ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Özellikle elektromanyetik uyumluluk eksikliği, uzun süreli kullanımlarda sağlık riski oluşturabileceği için önemli bir problemdir.

KABLOSUZ HOPARLÖR DE GÜNDEMDE

Sadece cep telefonları değil, Mercusys AC 1200 model kablosuz hoparlör de toplatma kapsamına alındı. Bu cihazın da elektromanyetik uyumluluk ve arayüz standartlarına uymadığı saptandı. BTK, bu hoparlörün kullanımının hem teknik hem de çevresel sorunlar yaratabileceğini vurguladı.

TÜKETİCİLERİ UYARIYOR

BTK, tüketicileri elektronik cihaz satın alırken dikkatli olmaları konusunda bilgilendiriyor. Yetkililer, CE belgesi, uyumluluk sertifikası ve resmi teknik koşullara sahip ürünleri tercih etmenin önemini vurguladı. Toplatma kararı alınan bu cihazları kullanan tüketicilerin, ürünleri hemen iade etmeleri ya da üretici firmayla iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, BTK, piyasadaki diğer teknolojik ürünlerin de düzenli denetim altında tutulduğunu vurguladı ve güvensiz bulunan cihazlara karşı benzer kararların alınabileceği uyarısında bulundu. Tüketicilerin resmi satış kanallarını kullanarak sahte ya da standart dışı ürünlerden korunabileceği ifade edildi.

NE YAPILMALI?

Eğer yukarıda belirtilen cihazlardan birine sahipseniz, şu adımları izlemeniz öneriliyor: BTK, bu tür kararlarıyla hem tüketici güvenliğini korumayı hem de piyasada standartlara uygun ürünlerin yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyor.