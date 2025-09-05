Btk Yasal Süreç Başlatmıştır

SAHTE DİPLOMA İDDİALARI VE E-İMZA SKANDALI

Elektronik imza (e-imza) kullanılarak para karşılığı sahte üniversite diplomaları ve sürücü belgeleri elde edildiği iddialarının ardından yeni bir tez ortaya atıldı. Ülke genelinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun hacklendiği öne sürüldü. BTK, e-imza ile ilgili asılsız veri sızıntısı iddialarını yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, elektronik imza veri havuzunun hacklendiğine dair iddiaların tamamen asılsız olduğu ve Türkiye’deki tüm e-imzalara ait bilgilerin toplu halde bir veri havuzunda barındırılmadığı vurgulandı.

VERİ SIZINTISI İDDİALARI YALANLANDI

BTK’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “e-imza sisteminde, e-imza sahiplerinin pin kodları veya herhangi bir kişisel verisi dahil hiçbir verisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde tutulmamaktadır” ifadelerine yer verildi. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının yalnızca sertifikayı kullanan kişinin başvuru esnasında sunduğu kişisel verilere sahip olduğu belirtildi. Bu nedenle, sertifika veya pin kodu bilgilerinin herhangi bir veri havuzundan çalınması veya veri sızıntısı yaşanması söz konusu olmadığını ifade etti.

YASAL SÜREÇLER DEVAM EDİYOR

E-imza kullanıcılarını hedef alarak kamuoyunu yanıltan gerçek dışı veri sızıntısı iddialarını yayan 2,5 milyon üzerindeki e-imza kullanıcısını tedirgin eden kaynaklar hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve yasal süreç başlatıldı. Aynı zamanda, sahte belgelerle e-imza üreterek kamu sistemlerine sızmış olan sahte diploma çetesine yönelik soruşturma devam ediyor. Bu süreçte şu ana kadar 37 şüpheli tutuklandı ve 150 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı.

OLAYLA İLGİLİ DETAYLAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çetenin 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve dört adet sahte lise diploması düzenlediğinin tespit edildiğini açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de sahte diplomanın düzenlendiği iddialarını yalanlayarak, “Sahte e-imzalar ile yüksek güvenlik gerektiren işlemler yapılamaz” dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarının kopyalanarak, sahte e-imzaların üretildiği ve sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı ifade edildi.

SAHTE MEZUNİYETLER VE ÜNVAN ELDE ETME

Bu yöntemle hukukçu, psikolog, öğretmen, eczacı ve yaklaşık 400 akademisyen usulsüz işlemlerle doçentlik ve profesörlük unvanı elde etti. Ayrıca, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun adı da iddianamede yer aldı. Osmanoğlu adına yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturulduğu belirtildi. Osmanoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

SANIKLARIN YÖNTEMLERİ

İddianamede, sanıkların bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların ofisleri üzerinden sahte sürücü belgeleri ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza başvurusu yaptıkları, bu e-imzalar ile kamu kuruluşlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağladıkları ve sahte mezuniyet belgeleri oluşturduğu belirtildi. Ayrıca, Kahramanmaraş’taki depremler sırasında vefat eden avukatların bilgileri kullanılarak, üniversite kayıtlarının silinip, bu kişilerin yerine diğer kişilerin kaydedildiği aktarıldı.

CEZAİ YAPTIRIMLAR SÖZ KONUSU

Soruşturmada 65 kişi hakkında dava açıldı. Sanıklara, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak”, “bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme” ve “bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama” suçlamalarıyla 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.