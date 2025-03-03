Bu Adam Barış İstiyor Değil

ABD İLE UKRAYNA ARASINDA GERİLİM

ABD ile Ukrayna arasında ipler iyice geriliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, değerli madenlere ilişkin bir anlaşmayı görüşmek amacıyla bir araya geldi. Beyaz Saray’da gerçekleşen toplantı, basın mensuplarının önünde sert sözlerin havada uçuştuğu, gergin bir atmosfere sahne oldu. İki lider, dünyanın gözü önünde uzun süre tartıştı.

ZELENSKY’NİN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKİYOR

Dünya kamuoyunda geniş yer edinen tartışmanın ardından, Zelensky İngiltere’ye giderek Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Avrupalı liderler, Ukrayna’ya destek olma sözü verse de, bunun ABD olmadan eksik kalacağını ve dağılmamaları gerektiğine vurgu yaptı. Bu bağlamda, Zelensky’nin “Rusya ile savaşın sona ermesi çok uzak bir ihtimal” ifadeleri, ABD Başkanı Trump’ı kızdırdı.

TRUMP’IN SERT YANITI

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky hakkında kullanmış olduğu sert ifadelerle dikkat çekti. Trump, “Bu, Zelensky’nin yapabileceği en kötü açıklamalardan biri. Amerika, bu duruma daha fazla tahammül etmeyecek. Söylediğim şey tam olarak buydu: Bu adam barış istemiyor. Amerika ve Avrupa’nın desteğini aldığı sürece savaşın sürmesini istiyor” dedi.

AVRUPA ÜLKELERİNİN DURUMU

Zelensky ile yapılan toplantıda, Avrupa ülkeleri ABD olmadan bu işi başaramayacaklarını açıkça belirtti. Trump, “Rusya’ya karşı güçlü bir duruş sergilemek açısından pek akıllıca bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Ne düşünüyorlar acaba?” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.