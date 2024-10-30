“Bu Görüntüler Onlardan Geride Kaldı!”

ŞOK EDİCİ AİLE DRAMİ BATMAN’DA YAŞANDI

Batman’da bir villada yaşanan kan donduran olayda, kadın, eşi ve çocuğunun cansız bedenleri bulundu. Bu trajik olayla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Batman’da yaşanan olayda, Nesim Adım, oğulları Ali Ensar ve eşi Tuba Adım’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar ediyor.

KALP KIRAN VİDEO PAYLAŞIMI

Aileye ait olan görüntülerden geriye kalan tek şey, Nesim Adım’ın gece saat 02.00’de sosyal medya hesabında paylaştığı, kendisinin, eşinin ve çocuğunun yer aldığı video oluyor. Bu görüntü, olayın sıradan bir hayatın içinde nasıl sonlandığını gözler önüne seriyor.