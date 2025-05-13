“Bu Hafta İki Kupa Alabiliriz”

MAÇ ÖNCESİ HAZIRLIK VE HEDEFLER

63. kez düzenlenen Türkiye Kupası’nın finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlediği basın toplantısında çeşitli konularda görüş bildirdi. Buruk, “Kupayı kazanmak istiyoruz” açıklamasını yaparak, her iki takımın da birbirini tanıdığını ifade etti. 3 gün önce karşılıklı oynadıklarını hatırlatan Buruk, Trabzonspor’un önceki lig maçında yaptığı rotasyona dikkat çekti. Buruk, “Bize göre daha dinlenik olacaklar ama 3-4 gün bizim için önemli. Kupayı almak istiyoruz” diyerek, hedeflerinin galibiyet olduğunu vurguladı. Trabzonspor’a saygı duyduklarını belirten Buruk, rakiplerinin gücünü bildiklerini, ancak kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini açıkladı.

KAZANMA ARZUSU VE HAZIRLIKLAR

Buruk, açıklamalarına şöyle devam etti: “Hazırlıklarımızı yaptık. Artık maçı bekliyoruz. Amacımız kazanmak. Bazı oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Burada da oyuncuların son durumlarını yarın göreceğiz. Tam olarak hazır olmaları önemli, burada tam kadroyuz.” Galatasaray’ın birçok oyuncusunun durumunun iyi olduğunu belirten Buruk, “O tam kadroyu da doğru bir şekilde kullanacağız” diyerek, takımın güçlü yanlarına dikkat çekti.

FINALİN HİKAYESİ VE PSİKOLOJİK DURUM

Maçın hikayesinin bu kez farklı olabileceğini söyleyen Buruk, “Bu hafta iki kupa kazanabiliriz, bunu gerçekleştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Karşılaşmanın futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı, heyecan dolu bir final olacağını ifade eden Buruk, psikolojik durumlarının iyi olduğunu belirtti. “İki takım da aynı enerji ve duyguyla sahada olacak” diyerek, yeterince dinlendiklerini de ekledi.

ÖZEL YETENEKLER VE OYUN STRATEJİSİ

Son olarak, Buruk, Fatih Tekke’nin takımlarının her zaman oynayan takımlar olduğunu ifade etti. Akan oyundaki değişimden ve oyun kalitesine dikkat etmeleri gerektiğinden bahseden Buruk, “Bizim de iyi oyuncularımız var, iyi oynuyoruz ve bunu sahada göstermek istiyoruz” diyerek, takımının sahadaki performansına güven duyduğunu belirtti.