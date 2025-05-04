Bu Hafta TBMM’de 112 İhbarları Görüşülecek

GENEL KURUL VE KOMİSYON ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

TBMM’de bu hafta Genel Kurul ve komisyon faaliyetleri salı günü itibarıyla başlayacak. Genel Kurulda, 112’yi meşgul edenlere yönelik müeyyidelerin artırılmasını içeren, “Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gündeme alınacak. Teklifin içeriğine göre; 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya çıkarılacak.

ASILSIZ İHBAR CEZASI ARTTI

Acil Çağrı Merkezine yapılan asılsız ihbarların, olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi durumunda ise 15 bin lira tutarında idari para cezası kesilecek. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümlere uygun gerçekleştirilen hizmetler sonucu elde edilen gelirler, “özel gelir” olarak kaydedilecek. Bu gelirler, bakanlık bütçesi içerisinde kullanılmaya devam edecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları da, Devlet Memurları Kanunu’nun ek 41’inci maddesi hükümleri çerçevesinde istihdam edilecek.

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU TOPLANIYOR

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını incelemeye devam edecek. Komisyon, salı günü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’yi, çarşamba günü Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ’yi, perşembe günü ise Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve Bağlı Kuruluşları ile Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ yetkililerini dinleyecek.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU FAALİYETTE

Diğer taraftan, Plan ve Bütçe Komisyonu salı günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak. Aynı gün, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) atamak üzere 5 üye adayının seçimlerini gerçekleştirmek için kurulacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti grubunun TBMM Başkanlığına sunduğu “Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni çarşamba günü ele alacak.

KARTALKAYA KOMİSYONU BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRECEK

Aynı gün Kartalkaya’da meydana gelen yangını araştırmak amacıyla kurulan Komisyon, Bolu Belediyesi yetkililerini dinleyecek. Dijital Mecralar Komisyonu ise perşembe günü Google algoritma değişiklikleri ve sonuçları hakkında bir araya gelecek.

GRUP TOPLANTILARI DÜZENLENECEK

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra, salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri, gündemdeki konularla ilgili basın toplantıları düzenleyecek.