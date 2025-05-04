bu-hafta-tbmm-de-cezalar-artacak

TBMM’DE ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

TBMM’de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda, 112’yi meşgul edenlere yönelik müeyyidelerin artırılmasını hedefleyen “Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmelerine başlanacak. Bu teklife göre, 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayan ya da görevlilerle ısrarla konuşan kişilere uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükselecek.

ASILSIZ İHBARLARA YÜKSEK CEZA

Acil Çağrı Merkezine yapılan asılsız ihbarların, olay yerine giden ekipler tarafından tutanakla tespit edilmesi durumunda, 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat gereği yürütülen hizmetlerden elde edilen gelirler, “özel gelir” olarak kaydedilecek ve bu gelirler bakanlık bütçesi içerisinde harcanacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu uzmanları ise, Devlet Memurları Kanunu’nun ek 41’inci maddesindeki hükümlere uygun olarak istihdam edilecek.

KOMİSYON GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine devam edecek. Salı günü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ; çarşamba günü Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ; perşembe günü ise Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ile Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ yetkilileri dinlenecek.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU FAALİYET GÖRÜŞECEK

Öte yandan, Plan ve Bütçe Komisyonu salı günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faaliyetlerini görüşmek üzere toplanacak. Aynı gün, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden oluşan Karma Komisyon da Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) atamak üzere 5 üye adayının seçimi için bir araya gelecek. Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti grubunun sunduğu, “Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni çarşamba günü ele alacak.

KARTALKAYA KOMİSYONU YETKİLİLERİ KABUL EDECEK

Aynı gün, Kartalkaya’daki bir otelde meydana gelen yangını araştırma komisyonu Bolu Belediyesi yetkililerini kabul edecek. Dijital Mecralar Komisyonu ise perşembe günü Google algoritma değişiklikleri ve sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak.

GRUP TOPLANTILARI DÜZENLENECEK

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Ayrıca, partilerin grup başkan vekilleri gündemdeki konularla ilgili basın toplantıları düzenleyecek.