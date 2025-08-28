Bu Yıl 179 Aday Eksi Netle Yerleşti

YKS’DE BARAJ PUANI KALDIRILDIKTAN SONRAKİ GELİŞMELER

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) baraj puanı uygulaması 2022’de kaldırıldıktan sonra, sıfır ya da eksi netle üniversiteye yerleşen adayların sayısı her yıl artış gösteriyor. 2023 yılında bu sayı 107 iken, 2024’te 203’e yükseldi ve 2025’te 179 olarak kaydedildi.

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ADAYLARIN ALDIĞI BÖLÜMLER

Bu adaylar, sağlık alanındaki çocuk gelişimi, diyaliz, odyometri, patoloji laboratuvar teknikleri ve fizyoterapi gibi bölümlerle beraber bilgisayar destekli tasarım, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, grafik tasarımı ve uluslararası ilişkiler gibi popüler programlara da yerleşiyor. Baraj puanının kaldırılmasıyla birlikte YKS’nin ilk aşaması olan TYT’de, Türkçe ya da Matematik testlerinden birinden 0,5 net yapıldığında adayın 2 yıllık ön lisans programları için geçerli olan TYT puanı hesaplanabiliyor. İlk dört yıllık lisans programları içinse, TYT puanının hesaplanması ve AYT’de ilgili testlerden en az birinde 0,5 net çıkarılması yeterli oluyor.

EKSI NET İLE KAZANILAN BÖLÜMLER

Yıl içinde bu sene de 179 aday eksi netle üniversiteye yerleşti. Eksi netle kazanılan bölümler arasında yine diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi, odyometri gibi sağlık bölümleri ve bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon gibi gözde programlar da bulunuyor.

EĞİTİMCİLERDEN ÖNERİLER

Eğitimcilerin konu ile ilgili iki önerisi var. Birinci öneri, yarım net çıkarma zorunluluğu kuralının esnetilmesi ve o puanın hesaplanmasına kaynaklık eden testlerin tamamından en az yarım net çıkarma zorunluluğunun getirilmesi. İkinci öneri ise, öğrencinin puanının hesaplanmasına kaynaklık eden testlerden birinden yarım net çıkarması durumunda, eğer o adayın puan hesaplamasına kaynaklık eden testlerin tamamında net toplamı sıfırın altında ise puan hesaplanmaması gerektiği yönünde.