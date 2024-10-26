“Bu Yıl 35 Kez Rekor Kırdı”

JEOPOLİTİK GERİLİMLER ALTIN FİYATINI DESTEKLİYOR

Altın piyasasında, jeopolitik gerilimler ile ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerine dair belirsizlikler, altının ons fiyatını yukarı yönde desteklemeyi sürdürüyor. Bu yıl boyunca 35 kez rekor yenileyen altının ons fiyatı, Orta Doğu’daki devam eden çatışmalar, ABD’deki başkanlık seçimleri nedeniyle oluşan ekonomik politika belirsizlikleri ve merkez bankalarının uyguladığı para politikaları sayesinde yoğun bir talep görüyor.

FAİZ İNDİRİMLERİNİN ETKİSİ

Son dönemlerde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentiler de altın talebini yönlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Dünya genelinde faiz oranlarının düşmesi, altını daha cazip bir yatırım aracı haline getirirken, jeopolitik belirsizliklerin artışıyla birlikte yatırımcılar güvenli liman arayışında altına yöneliyor. Bu durum, altın fiyatlarını yukarıya taşımakta.

KISA VADEDE ARTAN FİYATLAR

Analistler, altın fiyatlarının kısa vadede ABD seçimleri ve merkez bankalarının alımları ile bağlantılı olarak artmaya devam edeceğini ifade ediyor. Yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın seçimi kazanması durumunda, bütçe açığını artıracak vergi indirimleri ve gümrük vergilerinin altın fiyatlarını daha fazla destekleyebileceği öngörülüyor.