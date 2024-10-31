“Buca’da Dans Gösterisi Olay Oldu”

DANS GÖSTERİSİ TEPKİ TOPLADI

Buca ilçesinde, Vali Rahmi Bey İlkokulu’nun 2. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen dans gösterisinde kullanılan İngilizce şarkı bazı tepkilere neden oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dans sırasında çalınan şarkıda uygun olmayan sözlerin yer aldığına ilişkin haberlerin sosyal medya ve haber sitelerinde yayımlandığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu durum üzerine, okul yönetimi, törende görev alan komite ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. Açıklamada, konunun hassasiyeti dikkate alınarak gerekli adımların atıldığı vurgulandı.