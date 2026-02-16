Bucak’ta Feci Kaza Genç Çifti Hayatından Etti

Kaza, Bucak-Kocaaliler kara yolunun Tefciler mevkiinde gerçekleşti. Mehmet Çelen’in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Necati Ayaz yönetimindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçmekte olan diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye acil ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin incelemesi sonucunda, Mehmet Çelen ve yanındaki eşi Ceyda Çelen’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

HASTANEMİZDE TEDAVİ ENİŞİYOR

Kazadan yaralı olarak kurtulan minibüs sürücüsü Necati Ayaz ile araçta bulunan Ertuğrul Efe D. (19), Ayşegül U. (23) ve Hacer Ö. (56), ilk müdahalelerin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobilde sıkışan genç çiftin cansız bedenleri, Bucak Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun çabalarının ardından çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna taşındı.

İNCELEME DAVETİ YAPILDI

Jandarma ekipleri, kazayla alakalı olarak detaylı bir inceleme başlattı.