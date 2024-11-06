“Buckingham Sarayı Halka Açılıyor”

KRAL CHARLES’IN YENİ PLANLARI

Kral Charles, kraliyet binalarının özel alanlardan kamusal alanlara dönüşmesi gerektiğini duyurdu ve bu amaç doğrultusunda adımlar atıyor. Kral’ın talimatıyla sadece sınırlı bir bölümünün turisten ziyarete açık olduğu Buckingham Sarayı, 2025 yılında büyük ölçüde halka açılıyor.

HALKA AÇILIŞ HEDEFİ

Bu yeni düzenleme ile birlikte, hem turistler hem de halk, resmi kraliyet etkinliklerinde olduğu gibi Buckingham Sarayı’nın ön kapısından giriş yapabilecek. Kral Charles, bu değişimle birlikte daha fazla insanın tarihi ve kültürel miraslarını deneyimlemesini sağlıyor.