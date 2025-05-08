Buğdayda 19 Milyon Ton Rekolte Bekleniyor

TARIM SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

Türkiye, verimli tarım topraklarıyla ön plana çıkıyor. Ulusal Hububat Konseyi (UHK) tarafından düzenlenen 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi, 26 Nisan’da birçok kurumun desteğiyle gerçekleştirildi. Bu organizasyon Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, yerel ticaret borsaları ve derneklerin katkılarıyla yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katıldığı etkinlikte, kongrenin sonuç bildirgesi yayınlandı.

SUSUZLUK VURDU

Son 65 yılın en kurak yılı yaşandı ve bu süreçte stratejik buğday ürününün ekim alanları gittikçe genişliyor. Ülke genelinde buğday ekim alanı son üç yılda 6,8 milyon hektardan 7,6 milyon hektara çıktı. Buğday üretiminde makarnalık türde bir azalma, ekmeklik buğdayda ise bir artış bekleniyor. 2023 yılı itibarıyla, iklim koşulları bu üretim yılını etkilemiş durumda.

Kurak geçen son bahar ve kışın ardından mart ayı da oldukça kurak geçti. Nisan ayının başlangıcında ise yağışlar, geçmiş yıllara göre yüksek oldu. Ancak, 10-12 Nisan tarihlerindeki düşük sıcaklıklar yerel buğday tarlalarında zararlara neden oldu. Tüm bu durumlar göz önüne alındığında, buğday rekoltesinin uzun yıllar ortalaması olan 20 milyon tonun altında, 18 milyon 650 bin ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

DÜNYADA BUĞDAY ÜRETİMİ DEĞİŞİYOR

Dünya genelinde buğday üretiminin 800 milyon tonu aşması bekleniyor. Ancak, Rusya’da iklim şartlarının olumsuz etkisiyle üretim düşerken, Ukrayna’da üretimde bir artış olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz bölgesinde buğday, arpa ve mısır fiyatları artış gösteriyor. Özellikle buğday fiyatlarının ton başına 255-260 dolar, arpa ve mısırın ise ton başına 235-240 dolardan işleme girdiği kaydedildi.

UN İHRACATINDA DÜZEN DEĞİŞİYOR

Son 10 yıl içinde un ihracatında ilk sırada yer alan Türkiye, 195 ülkeye un ihracatı yapıyor. 2023 yılı itibarıyla 32,3 milyon ton olan işleme kapasitesinin, 2024’te 28,4 milyon tona gerilemesi bekleniyor. Un ihracatında 2023 yılında 3,6 milyon ton ile rekor kırılırken, 2024’te bu rakamın 3 milyon ton seviyesine dönmesi öngörülüyor.