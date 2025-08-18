Bugün Aydın’da Korkmayanlarla Buluşacağız!

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÇAĞRI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden Aydın’daki miting için bir davet yaptı. Özel, “Bugün efeler diyarı Aydın’dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız” diyerek mitinge katılımı teşvik etti.

Aydın MITİNGİ DETAYLARI

CHP’nin Aydın mitingi 18 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşecek. Özel’in açıklamasında, kısa süre önce CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na dolaylı bir göndermede bulunması dikkat çekti. “Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle buluşacağız” ifadeleri, Çerçioğlu’nun siyasi yollarını eleştiren bir mesaj olarak değerlendirildi.