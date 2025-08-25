“Bugün Bursa’da 3.4’lük Sallantı!”

Gündem

BALIKESİR’DEKİ DEPREM NEDENİYLE HUZURSUZLUK

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen ve büyüklüğü 6.1 olarak kaydedilen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu olay, çevre illerde de endişeye sebep oluyor.

BURSA’DA YAŞANAN DEPREM HABERİ

Bugün saat 11.15’de Bursa’da da bir deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyururken, Deprem Ağı uygulaması ise farklı bir ölçümle büyüklüğü 5.6 olarak bildirdi. Bu durum, depremlerle ilgili endişeleri artıran bir gelişme olarak kaydediliyor.

