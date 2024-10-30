30 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig maçları, sporseverler tarafından ilgiyle araştırılıyor. Bugün hangi takımın maçı var, hangi kanalda? Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var? gibi sorular, spor tutkunları arasında sıkça gündeme geliyor. Sporseverler, günün maçlarını ve sonuçlarını takip ediyor ve bu bağlamda gün içindeki maçlar hakkında bilgi almak istiyor.

MAÇ LİSTESİ

03:30 | River Plate – Atletico Mineiro | Copa Libertadores Yarı Final | S Sport Plus, S Sport 2

13:00 | Silivrispor – Kayserispor | Ziraat Türkiye Kupası ZTK | A Spor

13:30 | Karşıyaka – Viranşehir Bld. | Ziraat Türkiye Kupası ZTK | Yayın Yok

14:30 | İnegöl Kafkas – Hatayspor | Ziraat Türkiye Kupası ZTK | A Spor

17:30 | Isparta 32 Spor – Pazarspor | Ziraat Türkiye Kupası ZTK | A Spor

20:00 | Frankfurt – Monchengladbach | Almanya Kupası DFB Pokal | S Sport Plus

20:30 | Empoli – Inter | İtalya Serie A | S Sport Plus, S Sport 2

20:30 | Venezia – Udinese | İtalya Serie A | S Sport Plus, S Sport

20:30 | 52 Orduspor – Şanlıurfaspor | Ziraat Türkiye Kupası ZTK | A Spor

22:45 | Atalanta – Monza | İtalya Serie A | S Sport Plus

22:45 | Juventus – Parma | İtalya Serie A | S Sport Plus, S Sport 2

22:45 | Mainz – Bayern Münih | Almanya Kupası DFB Pokal | S Sport Plus

23:00 | Aberdeen – Rangers | İskoçya Premier Lig Yarı Final | S Sport Plus

23:15 | Benfica – Santa Clara | Portekiz Lig Kupası Çeyrek Final | TRT Spor

Sporseverler için zengin içerik sunan bu karşılaşmalar, futbol heyecanını doruk noktaya taşıyor. Maçlar için belirlenen yayın kanalları da izleyicilere kolaylık sağlıyor.