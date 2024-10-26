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Bugün ÖSYM Sınavları Hakkında Bilgiler

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SINAV PROGRAMINA GÖRE HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM, çeşitli sınavları düzenlemekte ve bu sınavların çoğu hafta sonları yapılmaktadır. Özellikle her gün hangi sınavların olduğunu öğrenmek isteyenler için sıkça araştırılan bir konu oluyor. 4 Ekim için, bugünün sınav programı merak ediliyor.

4 EKİM 2023 TARİHİNDE HANGİ ÖSYM SINAVI YAPILACAK?

Bugün, 4 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ÖSYM sınavlarıyla ilgili detaylar araştırılmakta. Öğrencilerin ve adayların merakla beklediği bu sınavlar hakkında güncel bilgilere ulaşmak önemli. ÖSYM’nin resmi kaynakları üzerinden sınav tarihleri ve detayları takip edilebilir.

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