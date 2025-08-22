Bugün Sıcak Hava Etkili Olacak

MEVSİM NORMLARININ ÜZERİNDE SICAKLIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, ülke genelinde sıcaklıklar bugün de mevsim normallerinin üstünde devam ediyor. Bugünkü aşırı sıcak hava, cumartesiden itibaren karayel ile birlikte serinleme gösterecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki günlere dair tahminleri şu şekilde aktarıyor: “Sıcaklıklarda artış olacak ama günlerce sürmeyecek. Oldukça kısa kalacak. Sadece iki gün diyebilirim.”

MARMARA VE EGE’DE ETKİ SÜRECEK

Marmara ve Ege bölgelerinde sıcak hava iki gün boyunca, yani cuma ve cumartesi günlerinde etkili olacak. İç Anadolu’da ise bu etkinin üç gün süreceği belirtiliyor. Çalışkan, İstanbul’da en sıcak günün cuma olduğunu vurgulayarak sıcaklığın 35 dereceye çıkacağını, Balıkesir ve Bursa’da ise bu değerin 38-39 dereceyi bulabileceğini ifade ediyor.

SERİNLEME HABERLERİ

Cumartesi öğleden sonra ve akşam saatlerinde rüzgarın serinlik getirebileceği kaydediliyor. Pazar ve pazartesi, İstanbul ile Karadeniz hattında kısa süreli yağışların olabileceği bildiriliyor. İzmir’in Bodrum hattında karayel etkili bir şekilde eserek serinlik sağlayacak. Ancak, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa gibi yerlerde orman yangını riski artabilir.

BUGÜN HAVA SICAKLIKLARI

Bazı şehirlerde bugün hava sıcaklıkları şu şekilde olacak: Balıkesir 39 derece, İstanbul 32 derece, Denizli 39 derece, İzmir 37 derece, Adana 37 derece, Ankara 34 derece, Zonguldak 29 derece, Trabzon 29 derece, Erzurum 30 derece, Diyarbakır 40 derece ve Gaziantep 40 derece.