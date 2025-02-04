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Bukele’den ABD’ye Göç Anlaşması Teklifi

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ABD Dışişleri Bakanı’nın Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, El Salvador’un başkenti San Salvador’da Devlet Başkanı Nayib Bukele ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra önemli açıklamalarda bulundu. Rubio, Bukele’nin kendisine “Cehenneme bilet” adıyla bir teklif sunduğunu ifade etti.

Eşsiz Bir Göç Anlaşması

Mail Online’da yayınlanan habere göre, Rubio, Bukele’nin ABD’den sınır dışı edilen kişileri ve şu an aralarında Amerikalıların da bulunduğu, ABD’de mahkumiyeti devam eden şiddet suçlularını kabul etmeyi önerdiğini bildirdi. Bakan Rubio, bu durumu “eşi benzeri görülmemiş ve olağanüstü bir göç anlaşması” olarak tanımladı.

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