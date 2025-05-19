Bülent Arınç: Tutukluluk Bir Tedbirdir

MEDYASCOPE’TA DEĞERLENDİRMELER

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın konuğu olarak gündemdeki önemli başlıkları ele aldı. Arınç, 19 Mart operasyonu, AK Parti’nin geleceği ve çözüm süreci gibi kritik konularda çarpıcı açıklamalar yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılanmasını eleştiren Arınç, yargılamanın tutuksuz şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi. Duruşmaların canlı yayınlanması fikrinin gerçekçi olmadığını ifade eden Arınç, “Bugün duruşmalara dışarıdan kamera almak bile yasaktır. Bunu Yassı Ada duruşmalarına benzetmek yanlış bir fikir” dedi.

AK PARTİ’NİN OY ORANI VE GELECEĞİ

Arınç, AK Parti’nin mevcut oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bugün itibarıyla yüzde 50 seviyesine ulaşmanın zor göründüğünü belirtti. “2001’de neyin sözünü verdiysek ona dönelim. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar üçlüsüne geri dönelim.” diyen Arınç, partinin kuruluş ilkelerine geri dönmesi gerektiğini vurguladı. AK Parti’nin yeniden güçlü bir konuma gelmesi için reformlara ihtiyaç duyduğunu ekledi.

UMUT HAKKI TARTIŞMALARI

Arınç, umut hakkı konusunun sadece Abdullah Öcalan için değil, benzer durumdaki herkes için geçerli olması gerektiğini ifade etti. Bu yaklaşım, adalet ve hak arayışının daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğinin altını çiziyor.