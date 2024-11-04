Bülent Ecevit’in Vefatı Üzerinden Yıllar Geçti

BÜLENT ECEVİT’İ İKİNCİ KİŞİ HAYATI

Siyasi kariyerinde beş dönem Başbakanlık yapmış olan Bülent Ecevit, 1925 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası, 1943-1950 yılları arasında Kastamonu Milletvekili olan Prof. Dr. Fahri Ecevit, annesi ise ressam Nazlı Ecevit’tir. Bülent Ecevit, Robert Koleji’ndeki arkadaşı Rahşan Aral ile 1946 yılında evlilik gerçekleştirdi.

Ecevit, 1944 yılında Ankara’da Basın-Yayın Genel Müdürlüğünde İngilizce çevirmen olarak göreve başladı. 1946 yılından 1950 yılına kadar Londra’da Türk Basın Ataşeliğinde görev yaptı.