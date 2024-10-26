Bülent Uygun’dan Taraftarlara Sert Mesaj!

MAÇIN GÖRÜNTÜLERİ VE SKOR

Süper Lig’in 10. haftasında Net Global Sivasspor, Adana Demirspor’u 4-2 yenen bir performans sergiledi. Maçın başında 2-0 geriye düşen Sivasspor, ikinci yarıda art arda attığı gollerle galibiyeti elde etti. 6 golle tamamlanan bu mücadele sonrası 3 puanı kazanan kırmızı beyazlı ekipte, teknik direktör Bülent Uygun’un açıklamaları dikkat çekti.

TEKNİK PATRONUN AÇIKLAMALARI

Uygun, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, kendisine küfür eden taraftarlar hakkında sitemde bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Küfür edenlerin takıma nasıl destek olacağını anlamsız buluyorum. Biz burada mücadele veren bir ekibiz ve herkesi yanımızda görmek istiyoruz.”