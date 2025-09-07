Bulgaristan Kârı Türk Tarafına Devredildi

BULGARİSTAN’DA ENERJİ KRİZİ

Bulgaristan’ın devlet doğalgaz şirketi Bulgargaz ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) arasında 2023 yılında gerçekleştirilen uzun vadeli enerji anlaşması, Bulgaristan’da krize neden oldu. Bu 13 yıllık anlaşma çerçevesinde Bulgargaz, her yıl Türkiye’den 1,5 milyar metreküp doğalgaz satın almayı taahhüt ediyor. Ancak sözleşmenin yürürlüğe girmesinin ardından yalnızca 1,5 yıl içinde ödeme yapamaz hale gelmesi, enerji arz güvenliği açısından ciddi endişelere yol açıyor.

BOTAŞ’DAN GAZ AKIŞINA DURDURUŞ

Bulgargaz’ın Türkiye’den aldığı doğalgazın ödemelerini durdurması üzerine BOTAŞ, şirkete gaz akışını tamamen kesti. Bulgar tarafının 4 milyar liranın üzerinde borcu olduğu bildiriliyor. Ekonomik sıkıntı içerisinde olduğu ifade edilen Bulgargaz, sözleşmeden cayması halinde dahi taahhüt ettiği alım miktarının bedelini ödemekle yükümlü olması nedeniyle hükümetin müdahalesine sebep oldu.

Bulgaristan Enerji Bakanı Jeco Stankov, yaşanan bu gelişmelerin ardından basın toplantısı düzenleyerek anlaşmayı sert bir dille eleştirdi. Bakan Stankov, “Bu sözleşme, devlet şirketimizi ve ülkemizi dezavantajlı konuma getirdi. Bulgargaz, önümüzdeki 200 yıl boyunca elde edeceği kârı Türk tarafına devretmiş durumda.” sözlerini kullandı.

YENİ MÜZAKERE SÜRECİ

Stankov, anlaşmada herhangi bir fesih maddesinin bulunmadığını ve mevcut durumun ülke ekonomisi üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde Türkiye ile yeni bir müzakere sürecinin başlayacağını da duyurdu.