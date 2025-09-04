Bunga Bunga Partisi Gündemi Salladı

EMLAK KRALI VE SKANDAL FOTOĞRAFLAR

Eski başbakan Berlusconi, 7 milyar dolarlık servetiyle emlak dünyasında dikkat çeken bir isim. 2013 yılında, Bunga Bunga Partisi’nden çekilen fotoğraflar, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmıştı. Vergi kaçakçılığından yargılanarak ceza alan Berlusconi, kamu hizmetlerinden yasaklandı ve 2023 yılında hayatını kaybetti.

VILLE CERTOSA’NIN DEĞERİ VE ÖZELLİKLERİ

Porto Rotonda yakınındaki Ville Certosa’ya 500 milyon Euro değer biçildiği ve bu villayı almak isteyen bir Arap zenginin olduğu bildiriliyor. 120 hektarlık bir alana yayılmış olan villa, yedi yüzme havuzuna ve bir yanardağına ev sahipliği yapıyor. Daha önce Afrika usulü seks ritüellerinden sonra satışa çıkarılan bu muhteşem mülk, henüz satılabilmiş değil. Villada 126 oda ve 4500 metrekarelik geniş bir yaşam alanı mevcut. Ayrıca, 180 metrekarelik bir garaj, birkaç şelale ve nadir orkidelerin yetiştiği seralar da villanın özellikleri arasında yer alıyor. Berlusconi, bu lüks villasında ABD eski Başkanı George W. Bush, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi ünlü isimleri konuk etmişti.