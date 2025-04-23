Bungalov Davasında Karar Bozuldu!

İĞNEADA’DA YAŞANAN SEL OLAYIYLA İLGİLİ DAVADA YENİ GELİŞMELER

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde bulunan İğneada’da meydana gelen sel felaketi sonucunda yıkılan bungalov tesisinde altı kişi hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili olarak yapılan davada yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf mahkemesi, altı kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına yol açan olayda işletme sahibinin de aralarında bulunduğu dört sanığın yargılandığı davada, ilk derece mahkeme kararını bozdu. Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, konuya ilişkin şu tespitlerde bulundu: “İşletme sahibi tutuklu sanık Bülent B. hakkında failin kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zaman nazara alınmak suretiyle fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde ceza maddesinde öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hüküm olunması gerekirken, altı kişinin sele kapılarak ölmesinde ve üç kişinin yaralanmasında asli kusurlu olduğu, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca cezada orantılılık ilkesi gözetilerek alt sınırdan daha fazla uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerektiği…”

ISTİNAF MAHKEMESİ’NDEN ÜÇ TEMEL GEREKÇE

İstinaf Mahkemesi, bozma kararını üç temel gerekçeye dayandırdı. Mahkeme, sanık Bülent B. hakkında uygulanan ceza indiriminin, “Sanığın adli sicil kaydının içeriği, dosyaya yansıyan olumsuz kişiliği ve fiilden sonraki davranışları nedeniyle uygulanmaması gerektiği” şeklinde kararı bozmuştu. Ayrıca, sanıklardan Cenan A. hakkında, iddianamede ve cumhuriyet savcısının mütalaasında yer almamasına rağmen taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan hüküm kurulmasıyla ek savunma hakkının tanınmadığı göz önüne serildi. Bunun yanı sıra, hazırlık aşamasında dinlenen tanıkların “mahkeme huzurunda dinlenmediği” ifade edildi.

DELİLLERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yargılama sürecinde, adli emanette bulunan olay yerine ait kamera görüntülerinin kaydedildiği iki hard disk, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı tarafından incelenmiş, kurtarılması mümkün olmayacak şekilde hasar aldığı tespit edilmişti. İstinaf Mahkemesi, bu hard disklerin TÜBİTAK veya başka bir özel veri firması ve bilirkişiye verilerek çözümüne dair rapor alınması ve ardından tüm delillerin birlikte değerlendirileceğini açıkladı. Dava dosyası, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeniden gönderildi.

OLAYIN SEBEBİ VE SONUÇLARI

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde 5 Eylül 2023 tarihinde sabaha karşı başlayan aşırı yağışlar, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Devlet Su İşleri verilerine göre, bölgede son 500 yılın en yoğun yağışı kaydedildi. Yağış sonucunda Değirmen Deresi’nden taştığı belirtilen su, Demirköy ile İğneada arasındaki kara yolundan akarak trafiği kısa süreyle kapatmıştı. Ormancılık faaliyetlerinin uygulandığı alanda dizili tomruklar ve köklerinden sökülen ağaçlar seli artırarak bungalov tesisini de etkisi altına aldı.

Bölgeye intikal eden arama kurtarma ekipleri, tesiste kalan 12 kişiden haber alamayınca harekete geçti. Altı kişi, selin olduğu gün kurtarıldı ancak rahatsız edici bir şekilde, yaşamını yitirenler arasında Rahile ve Ahmet Baki Şimşek, Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar da bulunuyordu. Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturma neticesinde işletme yetkililerinden beş kişiyi gözaltına aldı.

MAHKEME KARARLARI VE İTİRAZLAR

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdiği duruşmada tutuklu sanık Bülent B.’ye bilinçli taksirle öldürme suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diğer tutuksuz sanıklar Cenan A. ve Büşra G. ise 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu kişilerin iki yıl turizm faaliyetlerinden menedilmesine karar verildi. Sanık Sevcan U. ise beraat etti. Gerekçeli kararın ardından, sel felaketi sırasında yaşamını yitirenlerin yakınları karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesine başvurdu.