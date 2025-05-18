Bungalov Tatile Kötü Son: Çocuk Boğuldu

HAVUZA DÜŞEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde, bungalovda konaklayan bir ailenin 4 yaşındaki çocuğu A.A., havuza düştü. Aile, yaklaşık 10 dakika sonra çocuğun kaybolduğunu fark etti ve hemen havuzdan çıkarıldı. İhbarın ardından gelen sağlık ekipleri, A.A.’yı Sapanca Devlet Hastanesi’ne götürdü, ancak tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

Ayrıca, olay sonrası yapılan tespitler neticesinde işletmenin 31 Aralık 2024’te geçici ruhsatının iptal olduğu belirlendi. İşletmenin ruhsatı bulunmuyor ve konaklayanların girişlerinin Kimlik Bildirim Sistemi’ne (KBS) zamanında yapılmadığı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.