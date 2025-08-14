Burak Bulut ile Eda Sakız Evlendi!

DÜĞÜN TÖRENİ VE GÖRÜNTÜLERİ İLGİ GÖRDÜ

“Kehribar”, “Sevmedim Deme”, “Rastgele” ve “Manolya” gibi parçalarıyla hatırı sayılır bir hayran kitlesi bulunan Burak Bulut, meslektaşı Eda Sakız ile evlendi. Geçen yıl sahnede gerçekleştirdiği romantik evlilik teklifini nikah ile taçlandıran çiftin düğününe, müzik camiası ve sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. Düğün gecesinde sahne alan isim ise ünlü sanatçı Alişan oldu.

Ancak gecenin en çok dikkat çeken detayı, geline takılan altınların cam kutuda gösterilerek taşınmasıydı. Değerli takılar, özel olarak tasarlanmış şeffaf bir kutuda getirildi ve bu anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Türkiye Gazetesi’nin verdiği bilgilere göre, Burak Bulut’un annesi düğün sırasında damada lüks bir marka saat ve altın bir yüzük hediye etti.