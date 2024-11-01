Burdur’da Cinayet! 7 El Ateş Etti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Dün saat 21.00 sıralarında Sinan Mahallesi’ndeki bir eğlence mekânında bir olay gerçekleşti. Husumetli olan Ramazan Uçar ve Hüseyin Mete, aynı ortamda karşı karşıya geldi. Ramazan Uçar, yan masada bulunan ve bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete’ye tabancasıyla 7 el ateş etti.

OLAY SONRASI GİDEN PANİK DURUMU

Ateş açılması sonucu Hüseyin Mete kanlar içerisinde yere yığılırken, mekân içerisindeki insanlar panik içerisinde dışarı kaçıştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda Hüseyin Mete’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, gerekli incelemelerin ardından morga teslim edildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olaydan sonra kaçmaya çalışan Ramazan Uçar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ramazan Uçar’ın işlemleri devam ediyor. Ayrıca, Hüseyin Mete’nin cenazesinin merkez Askeriye köyünde toprağa verileceği belirtildi. İki şahsın silah alışverişi nedeniyle bir süredir aralarında husumet bulunduğu öne sürüldü.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Diğer yandan Ramazan Uçar’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çektiği belirlendi. Uçar, “Kimse kimseyi küçük görmesin. Mermi de küçüktür ama nefes keser” yazılı bir mesaj paylaştı. Bu durum, olayın arka planındaki husumetin ne denli ciddi olduğunu gösteriyor.