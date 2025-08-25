Gündem

Burdur’da Eğitim Uçağı Göl’e Düştü

burdur-da-egitim-ucagi-gol-e-dustu

DURUMUN DETAYLARI

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan eğitim uçağı, Bucak ilçesine bağlı Elzası köyü içindeki Kavaklı Mahallesi Mezarbelen mevkiindeki Karacaören Baraj Gölü’nde kaza yaptı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Uçağın Antalya’dan havalandığı ve tatbikat süresince kırıma uğradığı öğrenildi. Mürettebatın kazadan sağ kurtulduğu belirtiliyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Burdur Valiliği’nden gelen bilgilere göre “İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır.” açıklaması yapıldı. Bu durum, uçağın kaza esnasında mürettebatının tedbirli bir şekilde kurtarıldığını gösteriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Otomotiv alanında işbirliği gelişiyor

Volkswagen, Xpeng ile işbirliğini genişleterek otomotiv sektöründeki etkisini artıracak bir adım attı. Bu hamle, pazar dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebilir.
Gündem

Halit Yukay’ın naaşı Asansör Sistemi ile alınacak

Balıkesir açıklarında 68 metrede bulunan iş insanı Halit Yukay'ın cesedi, vücut bütünlüğünün sağlanması amacıyla Deniz Kuvvetleri'nin özel ekipmanıyla alınacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.