Burdur’da Eğitim Uçağı Göl’e Düştü

DURUMUN DETAYLARI

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan eğitim uçağı, Bucak ilçesine bağlı Elzası köyü içindeki Kavaklı Mahallesi Mezarbelen mevkiindeki Karacaören Baraj Gölü’nde kaza yaptı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Uçağın Antalya’dan havalandığı ve tatbikat süresince kırıma uğradığı öğrenildi. Mürettebatın kazadan sağ kurtulduğu belirtiliyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Burdur Valiliği’nden gelen bilgilere göre “İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır.” açıklaması yapıldı. Bu durum, uçağın kaza esnasında mürettebatının tedbirli bir şekilde kurtarıldığını gösteriyor.