Burdur’da Eğitim Uçağı Göl’e Düştü

KAZA BİLGİSİ

Orman Genel Müdürlüğü’ne ait eğitim uçağı, Bucak ilçesine bağlı Elzası köyündeki Kavaklı Mahallesi Mezarbelen bölgesindeki Karacaören Baraj Gölü’nde kaza geçirdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi. Antalya’dan havalanan uçağın tatbikat sırasında kırıma uğradığı ve mürettebatın kurtulduğu bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır.” ifadesine yer verdi.

Öğrenciler İçin Kira Fiyatları Artıyor!

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra aileler, çocuklarının barınma sorununa çözüm arayışına girdi. Büyük şehirlerdeki yüksek kira fiyatları öğrencileri zor durumda bırakıyor.
Volkswagen Ve Xpeng, Ortaklıklarını Genişletiyor

Volkswagen, otomotiv pazarındaki rekabeti artırmak için Çinli Xpeng ile işbirliğini genişletme kararı aldı. Bu adım, sektörde önemli değişimlere yol açabilir.

