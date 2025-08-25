Gündem

Burdur’da Eğitim Uçağı Göl’e Düştü

Orman Genel Müdürlüğü’ne ait bir eğitim uçağı, Bucak ilçesine bağlı Elzası köyü Kavaklı Mahallesi’nde yer alan Karacaören Baraj Gölü’nde kaza kırıma uğradı. Olayın ihbarıyla birlikte çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi. Antalya’dan kalkış yapan uçağın tatbikat esnasında bu duruma düştüğü, mürettebatın ise kazadan sağ salim kurtulduğu bilgisi edinildi.

Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır.” denildi.

Gündem

Hollandalı Aile Otelde Ölü Bulundu

Fatih'teki bir otelde ölü bulunan iki kardeşle ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Kardeşlerin yemek yedikleri restoran sahipleri gözaltına alındı ve numuneler analiz için gönderildi.
Ekonomi

Kamu Araç Sayısı 130 Bine Ulaştı

Türkiye’de kamu kurumlarının araç sayısı 130 bini geçti ve 2023'ün ilk çeyreğinde araç kiralamaya 1,9 milyar TL harcandı. Avrupa ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin filo büyüklüğü dikkat çekici.

