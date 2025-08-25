Burdur’da Eğitim Uçağı Göl’e Düştü

ORGANİZASYONUN YERİ

Orman Genel Müdürlüğü’ne ait bir eğitim uçağı, Bucak ilçesine bağlı Elzası köyü Kavaklı Mahallesi’nde yer alan Karacaören Baraj Gölü’nde kaza kırıma uğradı. Olayın ihbarıyla birlikte çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi. Antalya’dan kalkış yapan uçağın tatbikat esnasında bu duruma düştüğü, mürettebatın ise kazadan sağ salim kurtulduğu bilgisi edinildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır.” denildi.