Gündem

Burdur’da Eğitim Uçağı Suya Düştü

burdur-da-egitim-ucagi-suya-dustu

UÇAK KAZASI BUCAL’ DE GERÇEKLEŞTİ

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir eğitim uçağı, Bucak ilçesine bağlı Elzası köyü Kavaklı Mahallesi’ndeki Karacaören Baraj Gölü’nde kaza kırıma uğradı. Bölgeden gelen ihbar üzerine çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Antalya’dan havalanan uçağın tatbikat esnasında kırıma uğradığı ve mürettebatın kurtulduğu bilgisi edinildi.

VALİLİK DUYURUSU YAPTI

Burdur Valiliği, uçağın kırıma uğramasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır.” ifadesi yer aldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Altın Fiyatları Neden Düşmekte?

Altın fiyatları, 25 Ağustos 2025 haftasına düşüşle başladı. Uzman İslam Memiş, ons ve gram altında kar satışlarının etkili olduğunu belirtti. Fiyatların yatay seyredeceğini öngördü.
Gündem

“Terörsüz Türkiye İçin Son Düzlükteyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığını ifade ederek, sabır ve gayretle son aşamanın da geçirileceğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.