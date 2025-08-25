Burdur’da Eğitim Uçağı Suya Düştü

UÇAK KAZASI BUCAL’ DE GERÇEKLEŞTİ

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir eğitim uçağı, Bucak ilçesine bağlı Elzası köyü Kavaklı Mahallesi’ndeki Karacaören Baraj Gölü’nde kaza kırıma uğradı. Bölgeden gelen ihbar üzerine çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Antalya’dan havalanan uçağın tatbikat esnasında kırıma uğradığı ve mürettebatın kurtulduğu bilgisi edinildi.

VALİLİK DUYURUSU YAPTI

Burdur Valiliği, uçağın kırıma uğramasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır.” ifadesi yer aldı.