Burdur’da Üç Kuşaktır Devam Eden Fırıncılık

3 NESİL FIRINCI AİLESİ

Burdur’da ‘Ekmekçi’ olarak bilinen Niyazi Altındal’ın oğlu Necati Altındal (75), kardeşi Zeki Altındal (70) ve torunu Özdinç Altındal (49), çocuk yaşta başladıkları baba mesleği fırıncılığı 3 nesilden beri sürdürüyor. Özdinç Altındal, “Dede mesleğini severek sürdürüyorum. Babam ve amcamla fırında ekmek, pide, simit yapıyoruz” şeklinde konuştu. Niyazi Altındal, yaşlandığında 1990 yılında mesleğini oğullarına devretmişti.

MESLEĞİN ZORLUKLARI VE GURURU

Uzun yıllar fırında çalışarak ekmek, pide ve simit yapımını öğrenen Necati Altındal ile kardeşi Zeki Altındal, baba mesleklerini devam ettirmeye devam ediyor. Necati Altındal, “Babasından öğrendiği fırıncılığı oğlu Özdinç Altındal’a da öğretti. 3 kuşak sürdürmenin gururunu yaşıyoruz” dedi. Özdinç Altındal, “Fırında büyüdüm. Eleman bulamıyoruz. Güzel ve zevkli ama zor bir meslek” diyerek mesleğin zorluklarına dikkat çekti.

YILLAR İLERLERKEN MESLEK DEVAM EDİYOR

Necati Altındal, 7 yaşında babasının yanında fırında çalışmaya başladığını belirtti. “Yıllardır bu işi yapıyoruz. Kardeşim ve oğlumla birlikte devam ettiriyoruz. Bizim de son dönemimiz. Elim ayağım tuttuğu müddetçe devam edeceğiz” dedi. Zeki Altındal da, “Ekmekçi Niyazi’nin oğluyum. Çocukluğum fırında geçti. 70 yaşında mesleğe devam ediyorum. Abimle ve yeğenimle çalışıyoruz” şeklinde konuşarak, aile mirasına bağlılıklarını ifade etti.