Bursa’da 35 Günlük Su Kaldı

NİLÜFER BARAJI TAMAMEN KURUDU

Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Doğancı Barajı’nda ise doluluk kritik seviyelerde. Bursa, şu an susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Uludağ’ın eteklerindeki Nilüfer Barajı, uzun yıllar boyunca Bursa’nın en önemli içme suyu kaynağı olarak görev görüyordu. 60 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajın kurumasıyla, geriye sadece Doğancı Barajı kaldı. Ancak Doğancı Barajı’ndan gelen son verilere göre, doluluk oranı yüzde 19’a kadar düştü.

Çınarcık hattında devam eden çalışmalar sayesinde, Çınarcık Barajı’ndan Bursa’nın su sistemine günde 110 bin metreküp su aktarılması planlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, acil bir tasarruf ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. “Şu anda 35 günlük suyumuz kaldı.” diyen Bozbey, Bursalıları su tasarrufu yapmaya çağırdı. Bozbey, “Eylül itibariyle yapmış olduğumuz by-pass hattında, yani Çınarcık’tan gelen hattın vanasını açacağız.” şeklinde bir açıklama yaptı.

ANTALYA’DA DA SU SIKINTISI YAŞANIYOR

Antalya bölgesinde de durum tehlikeli. Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı ise tamamen kurumuş. Üzümdere Irmağı’nın yeniden su tutabilmesi için tek umut, sonbaharda başlaması beklenen yağışlar. Bu şartlar altında, bölgedeki su kaynaklarının durumu, yerel halk için daha da kritik hale geliyor.