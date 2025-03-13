Bursa’da Araç Yangını Faciası Önledi

İSAÖREN MAHALLESİ MUHTARININ ARACINDA YANGIN ÇIKTI

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki kırsal İsaören Mahallesi’nin muhtarı İsmail Çıbukcu, Çayyaka Mahallesi’ne giderken kullandığı hafif ticari aracının motordaki arıza sonucu birden alev aldığını bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Muhtar Çıbukcu, aracını yol kenarına park ederek uzaklaştı ve itfaiye ekiplerinden yardım talep etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sonucu aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.