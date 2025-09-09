Gündem

Bursa’da Bisküvi Zehirlenmesi Olayı!

bursa-da-biskuvi-zehirlenmesi-olayi

ZEHİRLENME OLAYI İNEGÖL’DE YAŞANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ev ziyaretinde yiyip zehirledikleri bisküvi nedeniyle hastaneye kaldırılan 13 Suriyeli uyruklu kişi arasında 3 bebek ve 7 çocuk bulunuyor. Edinilen bilgilere göre, bir aile, Suriye’den gelen yakınları Mirali ailesinin Burhaniye Mahallesi’nde bulunan evine ziyarete gidiyor. İkram edilen bisküviyi tükettikten kısa bir süre sonra, misafirler ve ev sahipleri karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başlıyor.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Hızla özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne ulaşan 13 kişi arasında çeşitli yaş gruplarından bireyler yer alıyor. Bu kişilerin isimleri arasında Werde E. (8), Jalila Mir A. (28), Melek E. (7), Beyan M. (27), Muhammed Cemal M. (5), Fatma M. (1), Kamar M. (23), Mustafa M. (6), Necah K. (17), Cihan M. (7), Ayet M. (1), Muhammet Gays S. (2) ve Lin S. (7) yer alıyor. Bisküviden zehirlendikleri açıklanan bu 13 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Konu ile ilgili incelemeler ise sürdürülüyor. Olayın neden meydana geldiği ve bisküvinin içeriği hakkında detaylı araştırmalar yapılması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

D-100’de Bariyere Çarpan Minibüs Devrildi

Eyüpsultan'da D-100 Karayolu'nda bir minibüs direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarparak devrildi. Olayda yaralanan olmadı, ancak trafik akışı olumsuz etkilendi.
Gündem

Kapalı İdman, 1.5 Saat Sürdü

Beşiktaş, Süper Lig'deki Başakşehir FK maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Takım, beşinci haftanın hazırlıklarına devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.