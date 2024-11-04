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Bursa’da Cam Silerken Düşen Kadın

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İNTEKAN DÜŞME OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Hamidiye Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında yaşayan Zeliha S. (56), evinin camlarını silerken dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olay, 14.30 sıralarında gerçekleşti. Ağır yaralanan Zeliha S., ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedaviye alındı.

SAĞLIK DURUMU MAVİSİ ÇIKMAZ

Zeliha S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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